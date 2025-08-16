Porto Cervo 16 agosto 2025 – Dopo il Ferragosto riparte la stagione musicale del Consorzio Costa Smeralda con il Galà della Sardegna, in programma domenica 17 agosto alle 21:30 nella piazza centrale di Porto Cervo.

La serata, presentata dalla giornalista Incoronata Boccia, vedrà alternarsi sul palco alcune tra le voci e le formazioni più rappresentative della musica popolare isolana. Ad aprire lo spettacolo sarà il tenore “Su Cunsonu Santu Juanne” di Thiesi, seguito dal duo “Organeddas” di Giampaolo e Pierpaolo Piredda. Poi spazio al coro maschile “Terra Galana” di Monti e al gruppo minifolk della Pro Loco di Posada curato da Arduino e Roberta Carta, accompagnato all’organetto da Andrea Marongiu.

La seconda parte sarà dedicata alle nuove sonorità etno-pop con la cantautrice Marta Schirru, per arrivare al gran finale con gli Istentales, che festeggeranno a Porto Cervo 30 anni di carriera. Nati a Nuoro nel 1995 da un’idea di Gigi Sanna, il gruppo ha pubblicato 17 album e numerosi singoli, collaborando con artisti di fama nazionale come Pierangelo Bertoli. Nel 2025 hanno celebrato l’anniversario con l’uscita del disco e del volume “30 anni sempre con voi”.

Un appuntamento che unisce tradizione e nuove sonorità, destinato a richiamare un pubblico numeroso. Con il Galà della Sardegna, Porto Cervo diventa ancora una volta palcoscenico della cultura isolana, mentre gli Istentales celebrano con i fan tre decenni di musica.