OLBIA. Due ori che brillano come il sole di Sardegna e un bronzo dal sapore di promessa mantenuta. Il DM Team di Olbia torna da Jesolo con un bottino che fa sognare e conferma la crescita inarrestabile di una società che ha saputo trasformare la passione in eccellenza.

Emanuele Spano nei 65 chilogrammi e Raffaele Pisutu nei 55 kg sono i nuovi campioni italiani di kick light, protagonisti di percorsi diversi ma ugualmente emozionanti. Spano ha dovuto superare quattro avversari prima di toccare il cielo con un dito, mentre Pisutu ha chiuso i conti in tre incontri che hanno messo a dura prova resistenza fisica e mentale.

Sul gradino più basso del podio sale Gaia Lorenzini, 22 anni, che conquista un bronzo dal sapore speciale. “Da anni non c’era una ragazza nel nostro team – dichiara il maestro Gabriele Manunta -. Gaia ha iniziato a combattere da pochi mesi e già si trova alle nazionali. Non è da tutti riuscire in un’impresa simile e sono orgoglioso di lei”.

Meno fortunati Alberto Troiani e Gabriele Meloni, entrambi eliminati ai quarti di finale ma comunque protagonisti di una manifestazione che ha riunito oltre mille atleti da tutta Italia.

L’appuntamento di Jesolo, organizzato da Federkombat, chiude una stagione memorabile per il DM Team, unica società sportiva olbiese presente alla manifestazione. “Ringrazio tutti i miei ragazzi per l’impegno e le grandi soddisfazioni” afferma Gabriele Manunta che non dimentica il supporto del presidente della sezione Sardegna della FederkombatMassimo Casula e degli sponsor che hanno reso possibile questa avventura: Simone del Devil Kiss, Dario di Shardana Beach Liscia Ruja, Gianni Demuro di SKG Padel Arena e Antonio Azara di Immobiliare San Pantaleo.