★VIDEO★ OLBIA. In via Alto Adige, traversa della centralissima viale Vittorio Veneto, una grossa discarica cresciuta a dismisura, che ha rivelato due facce opposte rispetto ai responsabili di questo atti di estrema inciviltà: da una parte è sotto accusa una famiglia di cittadini rom (genitori e dieci figli) ma anche altri nuclei familiari che non sarebbero immuni dall’approfittare di un andazzo che sembra non conoscere fine.

Oggi, però, potrebbe essere la svolta. Intanto la famiglia nomade hai lasciato il condominio mentre il comandante della municipale, Giovanni Mannoni, ha dapprima inviato gli agenti per fare prelievi dal cumulo al fine di individuare i responsabili e poi ha chiamato la De Vizia per ripulire l’intera area transennata per questioni di sicurezza.

Tra i condomini (nel palazzo abitano una quindiina di famiglie) emerge anche una serie di foto, come quella di copertina, che indica con chiarezza alcune persone colte sul fatto mentre depositano sacchi pieni di immondizia “ma non sono i soli – fanno sapere alcuni residenti dell’edificio -. Ci sono altri responsabili che tentano di nascondersi ma ci auguriamo che vengano smascherati perché ormai non se ne può più”.

Si lamenta anche il titolare di una palestra con ingresso vista discarica che ha sollecitato più volte l’intervento delle forze dell’ordine. Di seguito il video girato questa mattina ▼