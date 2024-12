IL 18 NOVEMBRE 2013 LA FURIA DELLE ACQUE SPINTE DAL CICLONE CLEOPATRA TRAVOLSE LA CITTÀ DI OLBIA PROVOCANDO SEI VITTIME NELL’ABITATO E TRE NEL CRATERE DI MONTE PINO.

In via Belgio persero la vita la piccola Morgana Giagoni, 2 anni, e la mamma Patrizia Corona, di 42. Francesco Mazzoccu, 35 anni, e suo figlio Enrico Mazzoccu di 4 anni, morirono a Raica. In via Lazio perse la vita Anna Ragnedda, di 83 anni. Maria Massa, 88 anni, morì in via Romania. Sulla strada di Monte Pino persero la vita Bruno Fiore, 68 anni, Sebastiana Brundu, 61 anni e Maria Loriga, 54 anni.

Ad Arzachena morì un’intera famiglia: Isael Passoni, 42 anni, Mara Rodriguez, 42 anni, Weriston, 20 anni e Laine Kellen, 16 anni.