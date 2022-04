OLBIA. Lunedì 25 aprile, al termine della cerimonia dell’amministrazione comunale in ricordo della Liberazione che si concluderà al Monumento dei caduti sul lungomare Cossiga, scatterà (alle ore 11:00 circa) la manifestazione in mare “Pagaiata per la pace” che si svolgerà nello specchio acqueo di fronte a piazza Crispi.

Gli organizzatori, che hanno realizzato l’evento con il permesso della Capitaneria di Porto di Olbia, andranno in acqua con l’obiettivo di “lanciare un messaggio forte, sentito, a voce alta: No alla guerra!”

“Ovviamente dubitiamo che Putin ci ascolterà – dicono dal maxi gruppo messo in piedi per l’occasione – ma sarà un segno di rispetto nei confronti dei Caduti della nostra città oltre ad una speranza per i fratelli Ucraini e Russi. Invitiamo a sostenerci anche via terra”.

Saranno presenti molte associazioni locali che promuovono attività in acqua come il Kayak, il Sup, la Waterbike e il canottaggio.

L’evento è realizzato da: Whatsup Rental, Kirarmonia, Circolo Canottieri Olbia, Olbia Kayak Ok, Lega navale di Porto San Paolo, Just Fun e altre provenienti da mezza Sardegna.

Le partenze da terra per i mezzi nautici è previsto presso il circolo canottieri Olbia in via dei Lidi. Ritrovo alle 9:00/9:30 partenza alle 10:00 e in zona Mogadiscio ritrovo alle 10:15 ingresso in acqua alle 10:45. Stesso orario per chi partisse dalla spiaggetta fronte Whatsup Rental sul lungomare. “Gradite bandiere della Pace, Ucraine, della Sardegna e anche Russe. Uniti per la pace”

Infoline: Marco 3408281128 • Paolo 3336069014 • Alex 3473646133