Il deputato Eugenio Zoffili, uno dei registi della vittoriosa campagna elettorale di Christian Solinas, lascia la guida della Lega a livello regionale per andare a fare il vice coordinatore di Fabrizio Cecchetti in Lombardia. Al suo posto ci sarà il gallurese Dario Giagoni, consigliere regionale che a sua volta sarà sostituito da Pierluigi Saiu nel ruolo di capogruppo nell’Assemblea sarda.

“Oggi è una di quelle giornate che non potrò mai dimenticare, una di quelle giornate che sono un misto di emozioni bellissime e qualcuna un po’ meno – ha dichiarato Giagoni – Non posso, infatti, dimenticare chi ha condiviso con noi tanti anni di battaglie, risate, arrabbiature, alti e bassi, è stato presente nei momenti più difficili ed è stato per me una guida sincera e schietta, è stato un amico: Eugenio Zoffili.

A lui va il mio più commosso ringraziamento per quanto ha fatto per il partito e la Sardegna tutta, sono sicuro che seppur con differenti vesti tu sei e rimarrai comunque al nostro fianco! Ringrazio di cuore il partito, il nostro segretario Matteo Salvini, per avermi onorato di tanta fiducia, non farò il “politico” promettendo grandi cose subito ma farò la sola promessa di mettercela tutta e lavorare in armonia con i principi del nostro movimento, in primis la presenza costante su tutti i territori.

Non sarà facile ma non sarò solo, al mio fianco avrò sempre la figura del nuovo capogruppo in Consiglio Regionale della Sardegna, a cui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, Pierluigi Saiu, i nostri assessori e consiglieri, la nostra squadra di coordinatori e tanti amici leali.

Grazie ancora a tutti! Ora al lavoro nella mia nuova veste di coordinatore regionale”.