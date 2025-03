OLBIA. Il nome di Polina Semionova apre ufficialmente la seconda edizione de La Nuit des Étoiles, il galà di danza internazionale in programma il 26 luglio alle 21:30 in piazza Crispi a Olbia. Lo spettacolo sarà nuovamente diretto da Mavi Careddu e vedrà sul palco artisti di fama mondiale.

La conferma della presenza della celebre ballerina russa, prima étoile a Berlino e New York, segna un ulteriore salto di qualità per un evento che, già nel suo debutto, aveva registrato grande partecipazione di pubblico e attenzione mediatica. Il cast completo sarà presentato nelle prossime settimane.

“La Nuit des Étoiles non è solo uno spettacolo di danza, ma un evento capace di emozionare spettatori di tutte le età – spiega Mavi Careddu -. La presenza di Polina, stella assoluta del panorama internazionale, è già di per sé garanzia di tutto questo”.

Il galà segue la XXVI edizione della Vetrina Coreografica di Danza, in programma dal 18 al 20 luglio, organizzata con il sostegno di Regione Sardegna, comune di Olbia e Fondazione di Sardegna. I biglietti saranno presto disponibili online e presso Stage One in via D’Annunzio.

Polina Semionova, nata a Mosca nel 1984 e formatasi alla scuola del Bolshoi, è stata la più giovane prima ballerina nella storia dello Staatsoper di Berlino. Nel corso della carriera ha calcato i principali teatri del mondo, dal Mariinsky alla Scala, affiancando étoile come Roberto Bolle, David Hallberg, Vladimir Malakhov e altri nomi di spicco del balletto classico.