La Gallura si prepara a trasformarsi nel palcoscenico del calcio giovanile mondiale. Dal 30 maggio al 2 giugno torna il Torneo Manlio Selis – Sardegna Cup, giunto alla sua 28esima edizione e diventato ormai il “mundialito” categoria Giovanissimi più amato d’Europa.

Trentadue squadre provenienti da otto nazioni diverse si sfideranno sui campi di Loiri Porto San Paolo, Monti, Budoni, Arzachena e Olbia, che ospiterà la finalissima. Un evento che va ben oltre il semplice torneo calcistico e diventa racconto di vita, sport e solidarietà.

La storia più toccante arriva dall’Ucraina: i ragazzi del Lokomotiv Kiev dovranno viaggiare per due giorni interi, percorrendo nove ore di autobus fino al confine polacco per poi prendere due aerei che li porteranno finalmente in Sardegna. Il calcio che vince sulla guerra, la passione che supera ogni ostacolo.

Dal Sud America sono già atterrati i giovani talenti del Talleres De Cordoba dall’Argentina e del Flamengo dal Brasile. I piccoli campioni brasiliani hanno già testato il mare sardo, condividendo le immagini sui canali social da milioni di follower. Una nave carica di genitori genovesi è pronta a salpare per portare nell’isola il tifo del Grifone.

Il torneo, sponsorizzato da Adidas e sostenuto dalla Regione Sardegna attraverso gli assessorati di Sport e Turismo, vedrà protagoniste le più importanti società professionistiche italiane ed estere insieme alle realtà dilettantistiche di tutto il territorio nazionale.

La competizione inizierà nel pomeriggio del 30 maggio con il primo round degli otto gironi di qualificazione. La finalissima del 2 giugno sarà diretta dall’arbitro di serie A Giuseppe Collu della sezione Aia di Cagliari, che ha già un passato con il Selis avendo diretto la finale del 2018 tra Real Madrid e Lazio.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming grazie alle telecamere di Veo Technologies, permettendo a migliaia di persone di seguire l’evento dal Canada alla Repubblica Ceca.

Il primo giugno a Budoni si svolgerà il triangolare dedicato ai bambini malati oncologici. I ragazzi del reparto oncologico dell’Ospedale Regina Margherita e la squadra 100% UGI di Torino scenderanno in campo insieme ai piccoli pazienti del reparto pediatrico Oncoematologia dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa e dell’Arnando Businco di Cagliari.

Cerasarda, azienda sarda leader mondiale nel settore della ceramica, ha realizzato anche quest’anno il prestigioso trofeo: un pezzo unico in ceramica con inserti in oro che andrà a impreziosire la bacheca della squadra vincitrice.

Sui campi saranno presenti content creator e influencer del mondo dello sport, tra cui il portiere e creator Sergej Piccirillo, amatissimo dai giovani e già presenza nelle scorse edizioni.

“Anche quest’anno le telecamere di Sky Sports hanno seguito la nostra presentazione del torneo che ha avuto un’eco incredibile” ha sottolineato Enea Selis. “La cosa mi stupisce ogni volta se ripenso a dove siamo partiti 28 edizioni fa ma ormai siamo una macchina collaudata. Siamo al via di un’altra splendida edizione e non mancheranno le novità come il Selis Women che si svolgerà a settembre”.

Tra le squadre partecipanti spiccano Atalanta, Cagliari, Milan, Genoa, Juventus, Roma, Inter, Spezia, Torres per l’Italia. Dall’estero arriveranno Espanyol Barcellona, Stoccarda, Sigma Olomouc e la Magic Soccer Toronto dal Canada.