Olbia 7 ottobre 2025 – Come è nato l’Universo da un punto infinitamente piccolo e bollente fino a diventare il luogo complesso che abitiamo oggi? A questa domanda risponderà Paolo Padovani, astrofisico di fama internazionale dello European Southern Observatory (ESO), nell’incontro di divulgazione scientifica “Dal Big Bang a noi in un’ora”, in programma venerdì 10 ottobre alle 18:30 nella Sala Conferenze del Museo Archeologico di Olbia. L’ingresso è gratuito.

Padovani guiderà il pubblico in un percorso che attraversa 14 miliardi di anni di evoluzione cosmica: dalle prime particelle nate subito dopo il Big Bang, alla formazione delle stelle e delle galassie, fino alla comparsa della vita sulla Terra.

L’appuntamento chiude una settimana di conferenza scientifica internazionale ospitata al Museo Archeologico e dedicata al ciclo di vita delle galassie. L’incontro, rivolto a specialisti del settore, affronterà i più recenti studi sull’evoluzione di ammassi e gruppi di galassie e sulle loro interazioni con l’ambiente circostante.

Giovedì mattina l’astrofisico incontrerà anche gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, in un incontro speciale pensato per avvicinare i giovani alla scienza e alla conoscenza dell’Universo.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del comune di Olbia e dello European Southern Observatory (ESO). Un’occasione per scoprire il più grande racconto di sempre, quello dell’Universo e delle sue origini.