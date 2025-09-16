Olbia 16 settembre 2025 – Olbia avrà il suo primo collegamento intercontinentale con New York-JFK a partire dall’estate 2026. Lo ha annunciato Delta Air Lines, che ha scelto la Sardegna come nuova destinazione europea in seguito al contest “Route Race”, iniziativa che ha coinvolto i membri del programma SkyMiles nella selezione delle rotte.

La preferenza espressa dagli iscritti ha premiato l’Isola, consentendo l’avvio di un volo diretto che rafforza il ruolo della Gallura nello scenario turistico internazionale.

Il collegamento Olbia–New York segna un traguardo storico per il territorio, con la possibilità di raggiungere gli Stati Uniti senza scali. Delta ha inoltre previsto tariffe promozionali per l’esordio del servizio, disponibili per un periodo limitato.