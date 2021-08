Dal 1° settembre il green pass sarà obbligatorio per viaggiare su aerei e navi per i collegamenti marittimi fuori regione. Non sarà invece richiesto per il trasporto pubblico locale (bus cittadini) nè sui treni o pullman regionali.

Le nuove regole, stabilite dall’articolo 9 del DL del 6 agosto, riguardano in modo particolare la Sardegna. L’Autorità di Sistema Portuale informa infatti che, dal 1° settembre, l’accesso sui traghetti in partenza dalla Sardegna sarà consentito esclusivamente ai passeggeri provvisti di green pass: “Gli imbarcanti sprovvisi di tale documentazione – scrive in un comunicato l’Autorità Portuale – e pertanto non ammessi a bordo delle navi in partenza, non potranno sostare nell’area portuale ad accesso ristretto”.

Lo stesso avviso appare sul sito dell’aeroporto di Olbia: “A far data dal 1° settembre 2021 l’accesso ai servizi di trasporto aereo sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass”.