Olbia 4 novembre 2025 – Non ha portato a casa neanche un euro ma con la sua simpatia Dado Tramellino, vigile del fuoco di Olbia, ha conquistato l’Italia e ha letteralmente “incendiato” le ultime puntate di Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Spigliato e perfettamente a suo agio davanti alle telecamere, in queste settimane Dado ha conquistato il pubblico nazionale con la sua naturalezza e spontaneità, portando sul piccolo schermo l’orgoglio della Sardegna.

Dopo aver iniziato il programma con il pacco numero 9, per la puntata da protagonista, accompagnato da sua moglie Samuela, ha scelto lo stesso numero, cambiandolo poi con il 6, un numero per lui carico di significati. Determinato, ha rifiutato due volte 10mila euro e anche l’ultimo cambio.

“Ho iniziato a lavorare come tappezziere con mio padre, poi c’è stata la leva militare e mi sono innamorato della grande famiglia dei Vigili del Fuoco”, ha raccontato Dado durante la trasmissione. A ogni “spacchettamento positivo” anche stasera hanno risuonato le note di “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri.

L’epilogo, però, non ha premiato la sua partita: nel pacco finale c’era Gennarino e neanche il gioco delle regioni gli ha riservato alcuna vincita. Ciononostante il vigile del fuoco di Olbia ha chiuso il programma con il sorriso di chi sa di aver già vinto, grazie all’affetto del pubblico e al sostegno di un’Intera isola che ha fatto il tifo per lui.