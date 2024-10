OLBIA. Hanno trascorso una giornata con i marinai della Guardia Costiera di La Maddalena, nelle acque della nostra Isola, undici bambini in cura presso l’ospedale “Casa sollievo della sofferenza” di San Giovanni Rotondo, in Puglia. L’iniziativa, alla IV edizione, è stata promossa dal gruppo di preghiera di Padre Pio.

Bambini e bambine, dopo essere stati accolti presso la banchina di Punta Chiara dal comandante della Capitaneria di Porto, sono saliti su tre motovedette della Guardia Costiera. Durante la giornata si sono cimentati in attività di prevenzione e controllo a tutela della balneazione, e hanno imparato i compiti del Corpo delle Capitanerie di Porto per la salvaguardia delle vite umana in mare e per la tutela dell’ambiente.