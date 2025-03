Giovedì 13 marzo il teatro Ariston di Sanremo ospiterà la 41esima edizione di The Look of the Year, il prestigioso evento internazionale che ogni anno celebra i nuovi volti della moda. La competizione, nata nel 1983, ha lanciato stelle come Cindy Crawford, Gisele Bündchen e Linda Evangelista, continuando a definire i canoni di stile e personalità sulle passerelle più importanti del mondo.

A firmare un momento chiave della serata sarà Luisa Cardinale, bolzanina doc residente a Olbia da dieci anni, che ha scelto di portare la Sardegna sotto i riflettori internazionali, chiamando a raccolta sei stiliste dell’Isola: Irene Piccinnu, olbiese, con i suoi abiti dipinti a mano; Barbara Dalu, esperta nel macramè; Marinella Porru di Preziose Creazioni; Rosalba Piras con le sue borse e cappelli intrecciati; Bettina Tola con la collezione Sa Mariposa che esalta il ricamo sardo, e Gianfranca Dettori che presenterà le sue creazioni di Filos, in cui filindeu, corallo e filigrana si fondono in un’armonia inedita.

Per la coreografia che ha ideato, Cardinale si è ispirata all’arte di Maria Lai, riprendendo il simbolo del filo come connessione tra passato e futuro, tradizione e innovazione. “Ho questa terra nel cuore – dichiara Luisa Cardinale -. Partecipare all’evento di Sanremo è per me motivo di orgoglio ma è anche una grande responsabilità: voglio che il mondo veda la ricchezza artistica e sartoriale di questa straordinaria isola”.