Olbia 19 febbraio 2026 – I Bud Brothers tornano a Casa Sanremo. Il 26 febbraio i fratelli Giovanni e Giantore Budroni si esibiranno al Teatro Palafiori nell’ambito della rassegna collegata al Festival. Con loro una formazione rinnovata e uno spazio dedicato ai giovani artisti sardi.

Dopo le oltre centomila visualizzazioni sui social registrate nella precedente edizione, il duo si presenta con Giovanni Budroni al sax, Giantore Budroni al pianoforte e voce, Alessia Zuddas alla voce, Sergio Piredda alla batteria e percussioni e la nuova componente Marina Deiana al basso. In programma un tributo a James Senese, storico saxofonista di “Napoli Centrale” e collaboratore di Pino Daniele. È prevista anche una seconda performance sul palco del Palafiori con Lucia Budroni, che proporrà un omaggio a Ornella Vanoni con “Domani è un altro giorno”.

“Ho dato spazio anche ai giovani talenti – dichiara il maestro Giovanni Budroni -. Durante questi ultimi mesi ho selezionato tredici giovani provenienti da tutta l’isola, essendo partner ufficiale di Casa Sanremo Live Box per la Sardegna”. I nomi sono: Fabrizio Lampioni, Julie Murrighile, Lucia Budroni, Veronica Satta, Giuseppe Piras, Denise Feroleto, Gianpaolo Satta, Walter Puddinu, Sophia, Aurora Manunta, Sophia Loverci e Gioia Gosciu in duo, Serena Toscano.

Gli artisti si esibiranno davanti a produttori e rappresentanti di etichette discografiche durante i giorni del Festival. Prevista la partecipazione a master class con Franco Fussi, foniatra, e con i vocal coach Ivan Lazzara e Fabio Lazzara. La diretta televisiva sarà trasmessa sul canale 254 del digitale terrestre dalle 9:00 e in streaming su cinquanta piattaforme online.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Consorzio Gruppo Eventi, con il direttore artistico di Casa Sanremo Live Box Ciro Barbato e con Maria Puca, addetto stampa di Casa Sanremo e giornalista di TG News 24.

Per il 2026 sono già in programma nuove iniziative tra cui il Cantabimbo regionale in diversi centri dell’isola e una serie di concerti dei Bud Brothers.