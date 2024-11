GOLFO ARANCI. Dopo l’avaria alla nave Giraglia, che opera sulla tratta Santa Teresa Gallura – Bonifacio e viceversa, e l’assenza di collegamenti tra Sardegna e Corsica da metà novembre, la Moby corre ai ripari con la nuova rotta che, grazie alla nave traghetto Zazà, collega a partire da questa mattina Golfo Aranci a Porto Vecchio.

La scelta di Porto Vecchio non è causale: viste le dimensioni, la Moby Zazà non riuscirebbe a entrare nel porto di Bonifacio, per questo la compagnia ha optato per l’approdo a Porto Vecchio. Durata del viaggio: quattro ore.

Gli orari. In attesa che venga ripristinato il collegamento con la Corsica da Santa Teresa, nei giorni feriali la nave traghetto Zazà partirà da Golfo Aranci a Porto Vecchio alle 6:30 del mattino con arrivo alle 10:30, mentre la partenza da Porto Vecchio è programmata alle 17:00 con arrivo a Golfo Aranci alle 21:00.

La domenica e nei giorni festivi la nave partirà da Golfo Aranci alle 8:00 e arriverà in Corsica alle 12:00, mentre da Porto Vecchio salperà alle 17:00 con arrivo a Golfo Aranci alle 21:00.