È ufficiale. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza: da lunedì 24 gennaio la Sardegna passa in zona Gialla. Nella stessa giornata sarà in giallo anche la Puglia. Per il resto d’italia altre quattro regioni “retrocedono” in zona arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia.

DI SEGUITO LA TABELLA CON LE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO