Coloro che compiono tali azioni – sottolinea l’indagine Eurispes – secondo il parere degli intervistati, sono ragazzi ansiosi, insicuri e fanno, generalmente, parte di una cerchia di ragazzi conosciuti, che prendono di mira soprattutto chi non è in grado di difendersi o chi ha un handicap fisico”.

Lo studio mette in luce come il cyberbullo attui uno sdoppiamento della personalità. “L’opinione predominante dei ragazzi è che identità reale e identità virtuale siano due cose diverse, così come la realtà e la realtà virtuale. L’identità virtuale è il sistema complesso di immagini, video e informazioni scritte che l’internauta ha pubblicato in un social network per rappresentarsi come individuo digitale unico e inconfondibile. Ritenendo il virtuale uno spazio finto, irreale, artificiale, molti giovani possono più facilmente manifestare condotte cyberbullistiche”.

Non mancano, poi, gli spettatori, ovvero coloro che assistono alle vessazioni. “Dalle interviste effettuate è emerso che sono state soprattutto le ragazze tra i 15 e i 19 anni che hanno assistito a tali episodi. Hanno provato pena e rabbia per la vittima e hanno disapprovato, incapaci di prendere posizione, senza intervenire. Sono stati, altresì, consapevoli che tali atti costituiscano un reato”.

Coinvolti nello studio Eurispes anche i genitori, 1.361 in tutta la Sardegna, e i docenti. “Quando i figli sono stati vittime di episodi di cyberbullismo, hanno adottato una serie di comportamenti. Hanno suggerito loro di ignorare i comportamenti vessatori; ne hanno parlato col personale scolastico; si sono rivolti direttamente ai genitori dei responsabili; hanno cercato di capire meglio la situazione parlandone coi propri figli”.

Nel caso dei docenti, invece, “quando sono stati gli alunni a subire atti di cyberbullismo, gli insegnanti hanno suggerito loro di rivolgersi ai propri genitori, o, in alternativa, i docenti si sono rivolti direttamente al responsabile o ai responsabili”.