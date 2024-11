OLBIA. “La Sardegna è una regione tra le meno turistiche. Siamo dodicesimi, di pochissimo sopra il Piemonte e veniamo dopo regioni come Marche e Abruzzo”. Lo ha dichiarato al museo archeologico l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu nella prima delle tre giornate del 18esimo Meeting di Olbia.

Nel suo lungo intervento, Cuccureddu ha sottolineato la necessità di un cambio di passo. “Non bastano le azioni di Assessorato al Turismo e Regione ma servono ADMO, regionali, provinciali e comunali, che valorizzino mercati locali. Per il Capodanno lanceremo delle campagne nazionali per far percepire che la Sardegna è una destinazione aperta, attiva e attrattiva anche d’inverno. I turisti dovranno trovare città vive e il clima ci aiuta”.

Una direzione, quella della promozione, sulla quale la Regione crede e investe. “Programmeremo in questo modo una settimana ogni mese, anche per carnevale e per la settimana santa – ha sottolineato l’assessore -. Ogni mese la stampa, nazionale e internazionale, dovrà essere bombardata con messaggi come Sardegna isola turistica, Sardegna regione aperta tutto l’anno”.

Presente anche il vice presidente della Regione, Giuseppe Meloni, che in merito all’overtourism ha detto “Sì al confronto e posizioni diverse. La Regione nella sua attività di programmazione deve assumere la regia. Senza far polemica, dico che è stato perso del tempo sul campo dei trasporti, sulla continuità aerea e in merito alle proroghe infinite della continuità marittima. Momenti come quelli di oggi servono a farci riflettere e ad apprendere nuovi dati per poi assumere delle decisioni insieme agli altri attori del territorio”.

Per il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, “Se non ci adeguiamo dal punto di vista dell’accoglienza, diviene difficile attrarre passeggeri. Dobbiamo puntare sulla qualità, per questo stiamo facendo le opportune verifiche sui b&b della nostra città. Non dobbiamo avere paura di far spendere al turista cinque euro in più ma offrire servizi eccellenti e alimenti di qualità. Da domani – ha aggiunto il sindaco – faremo controlli a tappeto per quanto riguarda le tasse legate al turismo”.

Durante il giorno uno del meeting organizzato da Nuccio Merone, sono intervenuti anche il docente universitario Carlo Marcetti che ha condiviso con il pubblico i numeri sul traffico passeggeri sull’Isola, il vice presidente di Confcommercio nord Sardegna Edoardo Oggianu e il segretario di Confartigianato Gallura Federico Fadda.