La forte ondata di maltempo che ha colpito anche la Gallura ha causato il crollo della parete esterna di una casa disabitata nel centro storico di Monti, in via Tirso. L’episodio si è verificato durante la notte, quando le piogge incessanti hanno ulteriormente indebolito la struttura già precaria dell’edificio.

L’intera area è stata prontamente transennata per ragioni di sicurezza con l’intervento degli agenti della Polizia Locale che hanno messo in sicurezza ciò che resta della costruzione. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Nel frattempo, la Protezione Civile della Sardegna ha confermato l’allerta meteo arancione per il rischio idrogeologioa valido fino alle 23:59 di oggi, 19 gennaio 2025. Nonostante il leggero miglioramento, le precipitazioni intense hanno creato disagi in diverse aree, soprattutto nelle zone rurali maggiormente esposte al rischio idrogeologico. La situazione continua a essere monitorata.