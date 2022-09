POLTU QUATU. L’apertura del Grand Hotel Poltu Quatu è stata prolungata fino al 16 ottobre. Il turismo internazionale sceglie il borgo del nord Sardegna anche in autunno e si pensa ad un’apertura esclusiva nel mese di novembre.

“Continuiamo a ricevere richieste, soprattutto dal nord Europa in questo periodo, con il tutto esaurito in alcuni giorni o comunque una occupazione che raggiunge l’80% anche in autunno – dichiara Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality che gestisce Poltu Quatu -. La strategia messa in campo nel corso di questa lunga stagione ci permette di proseguire con successo nell’attività con risultati senza precedenti e con il coinvolgimento di un pubblico internazionale, che sempre più scopre questo paradiso nascosto del Mediterraneo, dove tutto è a portata di mano”.