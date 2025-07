ARZACHENA 11 luglio 2025 – La Costa Smeralda si prepara a diventare il palcoscenico di una delle competizioni equestri più eleganti d’Italia. Da giovedì 17 a domenica 20 luglio torna per il quinto anno consecutivo Italia Polo Challenge-Porto Cervo, l’appuntamento estivo del circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

Il centro sportivo Andrea Corda di Abbiadori si trasformerà ancora una volta da campo da calcio in arena di polo, ospitando quattro squadre che si sfideranno nella formula tre contro tre. L’evento, coordinato da Alessandro Giachetti del dipartimento polo FISE, può contare sul supporto di The Chukker Company e su U.S. Polo Assn. come sponsor tecnico.

Due sfilate inaugurali aprono le danze

L’edizione 2025 prenderà il via giovedì 17 con una doppia sfilata che vedrà protagonisti cavalli e giocatori accompagnati dalla Brigata Sassari. Il primo appuntamento è fissato alle 16:30 a Porto Cervo con arrivo nella celebre piazzetta, mentre alle 19:00 la parata si sposterà ad Arzachena. Al termine della seconda sfilata ci sarà la presentazione delle squadre seguita da un opening cocktail con degustazione di prodotti tipici locali.

“Una manifestazione di grande qualità con una potente macchina organizzativa – dichiara Roberto Ragnedda, sindaco del Comune di Arzachena -. Insieme alla Federazione italiana Sport Equestri portiamo avanti questo prestigioso progetto da ormai 5 anni. L’evento è per noi motivo di orgoglio, un connubio tra sport, natura, tradizioni equestri e glamour”.

Sardi protagonisti in campo

Tra i protagonisti delle competizioni spiccano due atleti sardi preparati dal commissario tecnico della Nazionale Franco Piazza. Marco Pala, già presente nelle precedenti edizioni, e Anita Putzu, che aveva partecipato alla competizione giovanile, scenderanno in campo al fianco del capitano Patricio Rattagan, ideatore di Italia Polo Challenge.

L’edizione 2024 fu vinta dal team di U.S. Polo Assn., formato da Therence Cusmano, Fabrizio Facello e Angel Valdez. Quest’anno il marchio si riconferma sponsor tecnico fornendo tutto l’abbigliamento per i giocatori.

Partnership prestigiose

L’evento può contare sulla partnership consolidata con Smeralda Holding, società italiana controllata da Qatar Investment Authority e proprietaria dal 2012 di immobili e terreni lungo la Costa Smeralda, tra cui gli Hotel Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo.

“Siamo lieti di accogliere anche quest’anno l’Italia Polo Challenge Porto Cervo – dichiara Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding -. Si tratta di una manifestazione sportiva di grande eleganza e prestigio che arricchisce ulteriormente il panorama di esperienze proposte dalla Costa Smeralda”.

Il presidente FISE Marco Di Paola sottolinea come “Italia Polo Challenge rappresenti ormai un punto fermo nel panorama sportivo nazionale. Porto Cervo e Arzachena si dimostrano ancora una volta scenari ideali per valorizzare uno sport elegante e spettacolare”.

Circuito di crescita

Parallelamente alla competizione principale, in Sardegna si disputerà una prima tappa del Circuito di Crescita Polo, torneo sperimentale riservato ai giocatori in possesso di brevetto arena polo con l’ambizione di partecipare in futuro alla competizione maggiore.

Le gare si svolgeranno nelle serate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20, con le tribune rese più accoglienti dal villaggio ospitalità dotato di area food and beverage che unisce sport, eleganza e mondanità.