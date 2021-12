Un film già visto, purtroppo. A Olbia da domani sera chiude il primo bar per via dell’aumento dei positivi e delle norme definite dai titolari “troppo restrittive”. Si tratta del My Home Cafè, in via Vittorio Veneto.

“Chiudiamo il bar visto il numero dei contagi in forte aumento soprattutto per tutelare i nostri clienti e il nostro personale – dice il gestore -. Oltretutto, alla luce delle regole sempre più stringenti ci siamo resi conto che le persone che entrano nel nostro locale non si trovano a loro agio. Riapriremo quando e se le cose volgeranno al bene”.

L’annunciata chiusura del My Home Cafè, dunque, che da domani abbasserà le serrande a Olbia, potrebbe non essere un caso isolato. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni con l’applicazione delle nuove norme legate all’ampliamento dell’utilizzo del super green pass.