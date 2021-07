Continua ad aumentare il numero dei casi positivi in Sardegna. Secondo l’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale sono emersi 233 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono 2.534. E questo significa che il tasso di positività è balzato al 9.19%. Fino a oggi, nel mese di luglio, si sono registrati 1.240 positivi al Covid.

Non si registrano nuovi decessi (1.494 in totale). I ricoveri ospedalieri: 60 pazienti in area medica (+4 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 1.735 le persone in isolamento domiciliare e 55.183 i guariti (+12). Sul territorio, dei 58.476 casi positivi complessivamente accertati, 15.697 (+162) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.929 (+36) nel Sud Sardegna, 5.228 (+13) a Oristano, 10.985 (+2) a Nuoro, 17.623 (+20) a Sassari.