In Sardegna si registrano oggi 275 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2231 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2741 test. Tasso di positività al 10%.

Con il dato di oggi nei primi 15 giorni di agosto il numero totale di pazienti positivi sale a 5.003. Un numero già nettamente più alto di tutto il mese di luglio: 4.815. Anche il numero dei decessi è già sensibilmente più altro di tutto il mese scorso: a luglio furono 11, nei primi 15 giorni di agosto: 30.

Lo scorso agosto 2020, il mese in cui la Sardegna e in particolare la Gallura, balzò nei titoli delle cronache nazionali per i casi registrati nelle discoteche della Costa Smeralda, si contarono in totale 789 casi positivi e zero decessi. Oggi, ribadiamo, a metà mese, i positivi sono 5.003 casi e 30 morti. Raffronti che dovrebbero far riflettere soprattutto in considerazione della massiccia campagna vaccinale in corso.

In ultimo vediamo i dati dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono: 21 (lo stesso numero di ieri), tasso di riempimento negli ospedali sardi del 10,3% (soglia 10%) mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 134 (+3 rispetto a ieri), tasso di riempimento 8,4% (soglia 15%). Altro dato in costante aumento sono i casi di isolamento domiciliare: 7135 (+ 34 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i 5 decessi di oggi, si tratta di un uomo di 50 anni, residente nella Provincia di Oristano e 4 uomini residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 69, 77, 84 e 90 anni.