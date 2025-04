Dopo il successo dell’ultima edizione, Olbia si prepara ad accogliere la Olbia21, manifestazione sportiva diventata punto di riferimento per la corsa su strada in Sardegna. L’appuntamento è fissato per sabato 3 e domenica 4 maggio, con partenza da piazza Crispi. Tre percorsi per coinvolgere atleti, famiglie, associazioni e persone con disabilità.

Organizzata dalla Podistica Amatori Olbia, in collaborazione con MG Sport e FollowYourPassion, la Olbia21 2025 offrirà un format rinnovato. Il programma si aprirà sabato 3 maggio con le gare giovanili, l’esibizione di Agility Dog e Canicross curata dal centro cinofilo Zomi e un Pasta Party aperto a tutti.

La domenica sarà dedicata alle gare principali: la Mezza maratona competitiva valida come Campionato Regionale, la 10 km e la StraOlbia, evento simbolo di partecipazione e inclusione. La partenza è fissata per le 9:30, con premiazioni previste alle 12:30 sempre in piazza Crispi.

“È un evento che ogni anno ci rende ancora più orgogliosi della nostra città – dichiara Sandra Deiana, presidente della Podistica Amatori Olbia –. La nostra Mezza maratona è stata definita la più bella dell’isola. Per noi non è solo sport, è una festa trasversale fatta di socializzazione, intrattenimento e coinvolgimento. È fondamentale il sostegno che abbiamo ricevuto, in particolare lo scorso anno da Giuseppe Fasolino e Angelo Cocciu che ci hanno supportato finanziariamente: per un’associazione senza scopo di lucro come la nostra è una cosa essenziale”.

Deiana rivolge anche un appello alla cittadinanza: “Chiediamo alla città di avere un po’ di pazienza durante la mattina della gara, quando alcune strade verranno chiuse per consentire il passaggio degli atleti. In tutto il mondo si organizzano eventi simili, e le città sono fiere di accogliere sportivi e cittadini in un clima di festa. Anche noi vogliamo che Olbia viva una giornata all’insegna dello sport e dell’aggregazione. Invitiamo a lasciare le auto parcheggiate e a partecipare attivamente alla manifestazione”.

Anche quest’anno, oltre alla mezza maratona e alla 10 km, è prevista la StraOlbia su un nuovo tracciato, condiviso in parte con la gara competitiva: “Abbiamo deciso di far correre o passeggiare gli iscritti della StraOlbia lungo una parte del percorso della Mezza maratona – spiega Deiana –. Saranno circa 7 chilometri e anche qui non mancheranno gli eventi collaterali e l’intrattenimento artistico”.

Il sabato sarà dedicato ai più piccoli e agli amici a quattro zampe. “I bambini correranno nelle categorie esordienti e ragazzi attorno a piazza Crispi. A seguire ci sarà l’esibizione di Agility Dog e Canicross. Sarà un momento coinvolgente, con un circuito specifico e un’esibizione davvero importante”.

Novità anche sul fronte della solidarietà. “Grazie all’artigiano Massimo Manca di Pattada, verrà messo all’asta un set di coltelli originali il cui ricavato andrà a sostegno di Villa Chiara. A questo proposito, grazie alla Geasar, potremo garantire la partecipazione gratuita a 200 persone con disabilità”.

La manifestazione, che al momento registra iscrizioni da 15 nazioni tra cui Argentina, Croazia, Slovenia e il resto d’Europa, sarà accompagnata anche quest’anno dal Liceo Artistico “De Andrè” di Olbia. “Uno studente, Marco Marongiu, lo scorso anno ha vinto il concorso per la creazione del logo ufficiale che è stato adottato e fa parte dell’evento”.

“Ringrazio le società sportive, gli atleti e in particolare i colleghi di Olbia che ogni giorno si impegnano nell’organizzazione – conclude Deiana –. E naturalmente il nostro staff della PAO, che lavora instancabilmente per rendere possibile tutto questo”.

Lungo i tracciati sono previsti punti di intrattenimento con esibizioni musicali e artistiche: tra i protagonisti EvolutionGym, Gruppo Folk Olbiese, Tamara Quartet, Simo e Sere Twins, Valeria con il suo gruppo di danza acrobatica e diverse band locali.

“Olbia21 rappresenta un’occasione per vivere la città in modo diverso, riscoprendo il piacere di correre, di partecipare e di condividere un’esperienza sportiva che unisce le persone. È una manifestazione che parla di Olbia e che nasce dalla passione e dall’impegno della nostra comunità” dichiara infine Sandra Deiana.

Anche Elena Casu, assessora allo Sport del comune di Olbia, sottolinea l’impegno condiviso: “Il nostro comune si caratterizza per i grandi eventi. Ebbene, la StraOlbia e la mezza maratona sono tra questi, con la differenza che questo grande evento è organizzato da nostri concittadini, e questo ci rende ancora più orgogliosi. Lo scorso anno è stata una festa straordinaria, e quest’anno si annuncia ancora più coinvolgente, anche perché si svolgerà in due giorni. Complimenti alla PAO e a tutto lo staff per il lavoro fatto in fase di preparazione e per quello che faranno durante la manifestazione”.