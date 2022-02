“La continuità territoriale aerea è garantita fino al 14 maggio. È già stata pubblicata la manifestazione di interesse ad accettazione per tutta l’estate e la Commissione europea a breve dovrebbe anche pubblicare il prossimo bando per i prossimi due anni”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, in risposta alla deputata del M5S Paola Deiana secondo cui la Regione “sta fortemente rischiando di mettere in ginocchio la Sardegna anche per la stagione estiva”.

L’assessore ai Trasporti ha invitato la deputata del M5S “a non creare falsi allarmismi su una materia complessa che richiede i tempi dettati dalle normative statali e comunitarie. Con un decreto del Ministro delle Infrastrutture si è stabilito che le compagnie aeree interessate a garantire i voli in continuità territoriale da e per la Sardegna possano presentare anche una proposta limitata al periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre 2022. Alcuni vettori hanno già dichiarato pubblicamente che accetteranno per i quattro mesi estivi.

Stiamo portando avanti – ha concluso Giorgio Todde – in stretto accordo con il Ministero e con la rappresentanza italiana a Bruxelles, un’azione condivisa che ha già portato e porterà risultati importanti per garantire il diritto alla mobilità dei sardi e della Sardegna a essere collegata con il resto d’Italia”.