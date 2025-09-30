Cagliari, 29 settembre 2025 – Il segretario regionale della Fit Cisl, Gianluca Langiu, interviene nel dibattito sulla continuità territoriale replicando alle dichiarazioni del CEO di Aeroitalia Gaetano Intrieri.

“Le dichiarazioni del CEO di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, non rappresentano un contributo serio al dibattito, ma l’ennesimo tentativo di fare campagna mediatica sulla pelle dei cittadini sardi e dei lavoratori del settore” afferma Langiu.

“La nuova continuità territoriale è stata pensata per tutelare il diritto alla mobilità dei sardi, non per favorire una compagnia o penalizzarne un’altra. Le regole sono trasparenti, le gare sono aperte e nessuno viene escluso. Se Aeroitalia decide di non partecipare, si tratta di una scelta aziendale e politica che non può trasformarsi in un ricatto occupazionale o istituzionale”.

Langiu sottolinea che “la Sardegna non è un terreno di conquista per interessi privati né un palcoscenico per polemiche strumentali. I cittadini hanno diritto a tariffe eque, collegamenti sicuri e frequenti, mentre i lavoratori hanno diritto a stabilità, dignità e prospettive”.

Il segretario regionale ribadisce che “le lavoratrici e i lavoratori non possono essere utilizzati come scudo per giustificare decisioni aziendali. Le professionalità presenti sull’isola sono un patrimonio che va valorizzato e difeso, non strumentalizzato nelle campagne mediatiche”.

Per la Fit Cisl Sardegna l’unica strada è quella del rispetto delle regole: “Se davvero Aeroitalia intende investire in Sardegna, lo dimostri con i fatti, partecipando alle gare e rispettando le regole. Diversamente, le accuse infondate e le dichiarazioni allarmistiche non avranno altro effetto che minare la fiducia dei cittadini e dei lavoratori”.

“La continuità territoriale – conclude Langiu – non appartiene alle compagnie aeree, appartiene ai sardi, alla loro libertà di movimento e al loro futuro. E su questo, come Fit Cisl Sardegna, non accetteremo mai ricatti”.