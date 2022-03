Ita Airways intende operare sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, secondo le condizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021 per collegare “dal 15 maggio 2022 fino al 14 maggio 2023” Roma Fiumicino e Milano Linate verso Olbia, Alghero e Cagliari.

La comunicazione della compagnia recita: “Ita Airways garantirà i voli giornalieri con la Sardegna su tutte le sei principali rotte in continuità territoriale dai tre aeroporti sardi assicurando così la mobilità dei cittadini sardi e la connettività dei territori della Regione con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali operate da ITA Airways e dai suoi vettori partner”.