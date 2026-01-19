Olbia 19 gennaio 2026 – A oltre un mese dall’apertura delle buste e a quarantacinque giorni dalla prima scadenza per la presentazione delle domande, sull’esito del bando per la continuità territoriale della Sardegna “tutto tace”. È quanto denuncia l’ANPAC, Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile, in un comunicato firmato da Marco Bardini, rappresentante regionale dell’associazione.

Il bando riguarda i collegamenti dai tre aeroporti sardi verso Roma Fiumicino e Milano Linate e dovrebbe disciplinare il servizio nel triennio 2026-2029, con un’eventuale proroga di un ulteriore anno. Il nuovo assetto, annunciato dall’Assessorato dei Trasporti della Regione, prevedeva maggiori frequenze e costi inferiori per i passeggeri e avrebbe dovuto prendere il via dal 28 ottobre scorso, poi rinviato al 29 marzo 2026, con l’inizio della stagione estiva.

Secondo quanto riportato dall’ANPAC, le uniche informazioni finora trapelate riguardano le compagnie partecipanti. Sarebbero tre: Aeroitalia su tutte le rotte ad eccezione della Alghero-Linate e una associazione temporanea di imprese tra ITA e Volotea. Per la rotta Alghero-Linate, invece, il bando sarebbe andato deserto. “Per questa tratta il bando sarà nuovamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea con poste economiche superiori”, si legge nel comunicato.

Durante l’udienza pubblica del 15 dicembre scorso, l’amministratore delegato di Aeroitalia aveva inoltre annunciato “l’intenzione della compagnia di rinunciare alle compensazioni economiche per le rotte in cui vi fossero ulteriori offerte oltre a quelle della stessa Aeroitalia”.

Ad oggi, però, non sono stati resi noti né gli esiti delle offerte economiche, che valgono il 20 per cento del punteggio, né quelli delle offerte tecniche, che pesano per l’80 per cento. Una situazione che, sottolinea l’associazione, impedisce anche la prenotazione dei voli per date successive al 28 marzo 2026, creando disagi a utenti, imprese, operatori turistici e a chi deve spostarsi per motivi sanitari.

Nel comunicato viene evidenziata anche la posizione di oltre trecento lavoratori attualmente impiegati nella continuità territoriale. “Hanno un interesse legittimo a conoscere il loro destino”, ricorda l’ANPAC, precisando che Aeroitalia e Volotea hanno basato in Sardegna flotta ed equipaggi, con personale in gran parte sardo o residente sull’Isola.

Per questo l’associazione chiede che la commissione di gara dell’Assessorato dei Trasporti concluda rapidamente il proprio lavoro e proclami l’esito della procedura. Contestualmente è stata avanzata la richiesta di un incontro urgente con l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca.