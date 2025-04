Siglata a Napoli, nella sede del Gruppo Grimaldi, la nuova convenzione tra Confcommercio Nord Sardegna e Grimaldi Lines. Rispetto alla versione precedente, l’accordo è stato potenziato.

Firmato dal vicepresidente Confcommercio Nord Sardegna Edoardo Oggianu e dalla dirigente del Dipartimento Passeggeri di Grimaldi Lines Francesca Marino, introduce agevolazioni sui collegamenti marittimi per le imprese associate. La convenzione prevede sconti diversificati in base al periodo di partenza e applicabili sulle tratte Olbia-Livorno, Olbia-Civitavecchia, Porto Torres-Civitavecchia e Porto Torres-Barcellona. I vantaggi riguardano sia il comparto turistico che i residenti, in particolare nei mesi di minore affluenza.

“Sono molto orgoglioso di questo risultato – dichiara Edoardo Oggianu, accompagnato a Napoli dal responsabile Area Gallura Nino Seu –. È il frutto di un grande lavoro di squadra del direttivo e degli uffici di Confcommercio, che ha consentito un netto miglioramento rispetto alla precedente convenzione. Un accordo che, oltre a offrire un vantaggio concreto agli associati, consente loro di fidelizzare i clienti attraverso un codice sconto valido sulle tratte Grimaldi Lines”.

Secondo Oggianu “la convenzione ha un carattere trasversale: oltre a incentivare il turismo nei mesi di spalla, rappresenta un’opportunità anche per i sardi che viaggiano per lavoro, svago o altre necessità, beneficiando delle tariffe agevolate. Confcommercio punta ancora una volta a generare sinergie a vantaggio dell’intero tessuto produttivo. Il prossimo passo potrebbe essere il coinvolgimento delle altre associazioni di categoria, con le quali esiste già un’intesa solida e una visione condivisa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Francesca Marino che conferma il valore strategico dell’intesa, utile a promuovere l’isola nei periodi meno frequentati come Natale e Pasqua, in concomitanza con eventi culturali e legati all’enogastronomia locale.

Per accedere agli sconti, le imprese associate possono contattare gli uffici Confcommercio di Olbia al numero 078923994 o scrivere na mail a confcommercio.olbia@tiscali.it.