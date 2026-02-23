Olbia 23 febbraio 2026 – Confcommercio Nord Sardegna conferma anche per il 2026 la convenzione a favore delle imprese associate per l’acquisto agevolato dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines per la Sardegna. L’intesa riguarda in particolare le tratte che collegano Olbia con Livorno e Civitavecchia e Porto Torres con Civitavecchia e Barcellona.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Oggianu, che consolida la partnership con la compagnia di navigazione e sottolinea l’opportunità offerta agli associati. Restano confermate le condizioni dello scorso anno, con sconti differenziati in base al periodo di partenza.

Una novità riguarda il riconoscimento della convenzione a livello nazionale da parte della Confederazione come buona prassi a favore degli associati. L’accordo potrà essere esteso su tutto il territorio nazionale e sulle ulteriori tratte operate dalla compagnia.

Anche Francesca Marino, dirigente del Dipartimento Passeggeri di Grimaldi Lines, evidenzia la collaborazione con Confcommercio, sottolineando come iniziative di questo tipo rappresentino un incentivo per i turisti che scelgono la Sardegna anche nei periodi meno affollati. L’isola viene indicata come meta attrattiva durante le festività natalizie e pasquali, grazie alla tradizione artigianale e alla cultura enogastronomica, protagoniste di numerosi eventi sul territorio.

Le aziende associate interessate al codice sconto possono contattare gli uffici della Confcommercio di Olbia al numero 078923994 o scrivere all’indirizzo olbia@confcommercionordsardegna.it