OLBIA 19 giugno 2025 – Un appuntamento dedicato alla parità di genere che ha portato una novità storica per il territorio gallurese. Durante l’undicesimo incontro locale del progetto Europe Plural Feminine, ospitato nella sala conferenze di Confcommercio Olbia, il vice presidente nord Sardegna Edoardo Oggianu ha annunciato la nascita della Territoriale Riviera di Gallura con un direttivo composto esclusivamente da donne.

L’evento, dal titolo “Parità sociale: studi, strumenti, misure”, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sindacali per affrontare tematiche cruciali come la parità di genere, le buone pratiche di welfare e la prevenzione delle discriminazioni sui luoghi di lavoro. Tra gli annunci più significativi della giornata, quello dell’assessora alle Politiche sociali del comune di Olbia Simonetta Raimonda Lai che ha comunicato la prossima apertura dello sportello antidiscriminazioni presso il Community Hub di Olbia di via Perugia.

Il progetto Europe Plural Feminine è finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Citizens, Equality, Rights and Values Programme e vede Confcommercio Nord Sardegna come capofila insieme a partner internazionali di Francia, Germania e Spagna. L’iniziativa ha già realizzato quattro eventi globali online con oltre 300 partecipanti per ciascun incontro, provenienti da circa 20 nazionalità diverse.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del presidente di Confcommercio Nord Sardegna Sebastiano Casu e di Oggianu, seguiti dall’introduzione del direttore Alberto Marrone che ha illustrato gli obiettivi del progetto europeo. L’assessora Lai ha presentato la crescita sociale come strumento per superare le fragilità territoriali, mentre Giovanni Degortes, coordinatore del progetto Welfare Olbia ed Equity Partner Nexumstp spa, ha esposto esempi concreti di buone pratiche di welfare aziendale, citando il caso della Nautica Assistance come modello virtuoso per le imprese locali.

La segretaria d’organizzazione CGIL Gallura Anna Mannoni ha approfondito il ruolo del sindacato nella lotta contro la violenza di genere, mentre un intervento fuori programma è stato tenuto dalla direttrice CNA Gallura Marina Deledda. Momento culminante dell’incontro è stata la sottoscrizione del Protocollo operativo di buone pratiche per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni tra Oggianu, in rappresentanza di Confcommercio Olbia, e Danilo Deiana, segretario generale della CGIL Gallura. L’accordo prevede misure concrete contro molestie e violenze nei luoghi di lavoro e per la promozione del benessere lavorativo.

Gli undici incontri locali già realizzati nel territorio del Nord Sardegna hanno permesso di approfondire tematiche affrontate anche a livello internazionale, dalla leadership femminile all’accesso delle donne alla vita politica, dalla formazione STEM alle buone pratiche contro le discriminazioni di genere.