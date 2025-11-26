Olbia 26 novembre 2025 – San Pantaleo ospiterà la seconda edizione del Concerto di Natale di Confcommercio, in programma il 10 dicembre alle 19:00 nella chiesa del borgo. L’appuntamento rientra nel calendario festivo cittadino ed è realizzato con la Fondazione Maria Carta e il Consorzio Turistico di San Pantaleo. L’evento è aperto alla comunità e punta a creare un clima di partecipazione attraverso musica e tradizione.

Il programma prevede l’esibizione del Coro di Usini e del gruppo Tenore Remundu e’ Locu di Bitti, con canti natalizi e brani della cultura sarda. Il concerto arriva in Gallura dopo la prima edizione a Ozieri e includerà la premiazione dei commercianti storici che si sono distinti nel territorio anche nel sociale. La presentazione si è svolta nella sede di Confcommercio di via Ogliastra.

Per Sabrina Lisbona, presidente Confcommercio Terziario Donna Gallura “il concerto di Natale è un’occasione per promuovere la nostra cultura del canto corale. L’evento sarà anche l’occasione per premiare i commercianti storici del territorio che si sono distinti nel campo sociale”.

“Grazie a Confcommercio che ha scelto il nostro paese per il concerto di Natale – ha detto Pietro Scampuddu, vicepresidente del Consorzio Turistico di San Pantaleo -. Sono anche contento che si svolga alle 19:00 e sono sicuro che coinvolgerà tutto il borgo che sarà addobbato per l’occasione”.

Leonardo Marras, dirigente di Confcommercio Sassari e presidente della Fondazione Maria Carta, ha ricordato: “La cultura deve camminare insieme alle imprese. Nel Nord Sardegna operano più di quattromila attività, molte delle quali affrontano reali difficoltà di sopravvivenza per questo sentiamo il dovere di sostenerle. Lo scorso anno abbiamo portato il Concerto di Natale a Ozieri ora replichiamo in Gallura con nuovi artisti. Con la Fondazione Maria Carta lavoriamo spesso per portare eventi e iniziative culturali nei paesi che vivono il problema dello spopolamento. La musica non lo risolve ma accende un faro e richiama l’attenzione sul tema anche se San Pantaleo e la Gallura in generale non affrontano questa criticità perché sono comunità vive e ricche di iniziative. Spero che il Concerto di Natale possa portare pace e serenità in un momento in cui se ne avverte davvero il bisogno”.