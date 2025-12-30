La Maddalena 30 dicembre 2025 – Grande partecipazione per il concerto di Alfa andato in scena ieri sera in piazza Umberto Primo all’antivigilia di Capodanno che ha anticipato i grandi concerti in Sardegna di fine anno. Circa 5mila persone hanno affollato il centro cittadino per una serata inserita nel cartellone di Natalisola.

L’evento, promosso dal Comune con il sostegno della Regione Sardegna, ha confermato il format già sperimentato lo scorso anno. Sul palco, prima dell’artista principale, si è esibita la cantante maddalenina Irene Calvia. Alfa ha dato prova di grande professionalità e ha suonato anche insieme alla Banda dell’Oratorio San Domenico Savio, con cui ha cantato il brano “A me mi piace”.

Per Luca Falchi, capogruppo di maggioranza e assessore agli Eventi invernali, e per Stefania Terrazzoni, assessora al Bilancio e agli Eventi invernali, “la serata ha registrato una risposta significativa del pubblico malgrado fosse un normale lunedi di dicembre e per giunta anti vigilia del Capodanno. Insieme al sindaco Fabio Lai siamo veramente contenti del risultato ottenuto che ci sprona ad andare avanti con la certezza che il pubblico apprezza eventi anche di contorno prima del Capodanno”.