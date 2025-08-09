ARZACHENA 9 agosto 2025 – La spiaggia di Cala del Faro ospiterà martedì 12 agosto alle 20:00 il Concerto al tramonto “La canzone italiana nel mondo”, nuovo appuntamento del programma del Consorzio Costa Smeralda dopo il successo del tradizionale Concerto all’alba.

L’Orchestra Accademia della Sardegna, diretta da Guglielmo De Stasio, eseguirà dal vivo un repertorio dedicato ai grandi autori italiani, tra cui Gino Paoli, Roberto Murolo, Lucio Dalla e Pino Donaggio. Sul palco anche i solisti Lieta Naccari, Samantha Giordano, Josmil Neris e Mark Schwaiger. Gli arrangiamenti, curati dallo stesso De Stasio, sono stati realizzati per mantenere l’esecuzione fedele alle versioni originali, senza basi preregistrate. L’ingresso è gratuito.