COSTA SMERALDA. Concerti, incontri letterari, mostre, eventi dedicati alle tradizioni della Sardegna,

animazione per bambini e tanto altro nell’estate 2024 della Costa Smeralda. Il ricco calendario di appuntamenti si chiuderà il prossimo 13 settembre.

Gli eventi, organizzati dal Consorzio Costa Smeralda – presidente Renzo Persico, vicepresidente Mario Ferraro e direttore generale Massimo Marcialis -, hanno preso il via lo scorso maggio con il prestigioso Premio Costa Smeralda.

Si partirà dall’evento clou dell’estate, domenica 11 agosto, quando il campo sportivo di Abbiadori ospiterà Radio 105 In the City, con la band The Kolors capitanata dal carismatico frontman Stash. Seguiranno dj-set e musica live firmati Radio 105, con Cioffi e Bernie.

Fabio Concato si esibirà martedì 16 luglio nella piazzetta di Porto Cervo, mentre mercoledì 31 luglio, sempre in piazzetta sarà la volta di Noemi, una delle voci più amate della musica italiana. Il concerto dei Nomadi, invece, si terrà martedì 27 agosto.

Ritornano poi gli immancabili appuntamenti tradizionali e tra i più attesi tra gli eventi estivi del Consorzio: il suggestivo “Concerto alla Luna”, in programma martedì 23 luglio nella piazzetta di Liscia di Vacca, e l’emozionante “Concerto all’alba” sabato 3 agosto, alle 5;30, sulla spiaggia di Capriccioli: un appuntamento ormai imperdibile per il pubblico di Porto Cervo, che vedranno l’alba accompagnata dalle note di musica classica, con l’immancabile bagno a fine concerto.

Porto Cervo sarà come sempre anche il punto d’incontro per un’estate all’insegna della letteratura, con importanti personalità del panorama culturale italiano protagonisti della rassegna Porto Cervo Libri con otto appuntamenti totali, a partire da lunedì 15 luglio che si terranno alle ore 19:00 in varie location del borgo.

Sabato 22 agosto la piazzetta centrale di Porto Cervo si tingerà dei colori e dei tessuti che rievocano le tradizioni dell’isola, con il Gran Gala della Sardegna. In scena il folclore sardo in tutte le sue forme grazie a un cast eccezionale che animerà la serata con canti, balli e melodie della tradizione dell’isola. A chiusura dell’evento il pubblico potrà partecipare a una degustazione di prodotti tipici del comparto enogastronomico.

Venerdì 26 luglio, nell’ambito della manifestazione Climat Art, si terrà nella piazzetta centrale un talk show dedicato alla sostenibilità, alla difesa degli oceani e dell’ambiente marino, e domenica 28 luglio il concerto della soprano Isidora Moles al centro congressi di Porto Cervo.

Tante le attività previste per i più piccoli: a partire da sabato 13 luglio con lo spettacolo del circo nella spiaggetta di Porto Cervo, seguito dallo show di marionette in piazza a Porto Cervo Marina, martedì 13 agosto e il Teatro Circo Maccus domenica 25 agosto.

Lunedì 2 settembre il Consorzio Costa Smeralda ospiterà nella piazzetta della Marina di Porto Cervo la terza edizione di Longevity Fest, un format ideato e prodotto dal regista Pietro Mereu e dalla Ilex Production, con un talk di approfondimento che avrà come tema portante l’analisi antropologica e culturale della longevità, ponendo a confronto due tra le più importanti Blue Zone del mondo, l’isola di Nicoya in Costa Rica e la Sardegna, alla presenza di ricercatori e specialisti in materia. Anche quest’anno la conduzione sarà affidata alla giornalista, esperta di cultura gastronomica, Eleonora Cozzella.

Sempre in ambito musicale anche per l’estate 2024 torna il Classical Music Festival Costa Smeralda, l’appuntamento con la grande musica classica e i suoi prestigiosi artisti, organizzato dal Consorzio Costa Smeralda al Conference Center di Porto Cervo, quest’anno con tante novità per le quattro serate in calendario previste sabato 7, lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 settembre.