Olbia 18 settembre 2025 – Martedì 23 settembre il Consiglio regionale discuterà la norma sul Comparto Unico in Sardegna. Attraverso una nota stampa la FP Cgil Gallura, rappresentata da Jessica Cardia e Paolo Dettori, definisce il passaggio “una fase fondamentale di rilancio degli enti locali”.

Il sindacato riconosce che si tratta di “un momento storico”, sottolineando come la presenza a Cagliari dei dirigenti e di tutte le lavoratrici e lavoratori testimoni “l’attenzione della Cgil verso una conquista che arriverà dopo anni di battaglie”.

L’organizzazione evidenzia che il risultato va attribuito all’impegno del personale e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, che hanno contribuito in maniera decisiva al traguardo. Tuttavia, il percorso viene definito come “un punto di partenza, non di arrivo”.

Il comparto unico prevede l’unificazione dei trattamenti giuridici ed economici dei dipendenti della Regione e degli enti locali, superando le attuali differenze contrattuali e garantendo maggiore equità e mobilità tra le amministrazioni.

La FP Cgil Gallura precisa infine che, dopo l’approvazione della norma, continuerà a vigilare e a rivendicare la piena attuazione delle nuove condizioni contrattuali, fino al pieno riconoscimento dei diritti e alla completa equiparazione con il personale regionale.