OLBIA. Tre serate consecutive di musica dal vivo e grandi nomi del panorama nazionale. L’RDS Summer Festival arriva a Olbia dall’11 al 13 luglio, con un palco allestito al molo Brin e un programma che si preannuncia tra i più attesi dell’estate.

Venerdì 11 luglio si esibiranno i Coma Cose, mentre sabato 12 luglio sarà la volta dei Negramaro. La presentazione ufficiale dell’evento si è tenuta a Milano. Presente anche l’assessore ai grandi eventi del comune di Olbia, Marco Balata, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione: “Abbiamo deciso di sposare questo progetto perché musica e turismo si integrano perfettamente. Attraverso la musica vogliamo promuovere un territorio come la Sardegna, che non è solo mare, ma anche cultura, tradizioni e identità. Vi aspettiamo a braccia aperte. Basti pensare ai numeri dello scorso Capodanno, che parlano da soli. E quei dati li ritroveremo anche stavolta”.

A condurre le serate saranno Anna Pettinelli e Filippo Ferraro di RDS. Coma Cose e Negramaro sono solo i primi nomi annunciati per la tappa olbiese. Per l’edizione 2025 del festival sono attesi, tra Rimini, Senigallia, Monopoli e Olbia, oltre sessanta artisti: Achille Lauro, Avello, Aka Zeven, Alessandra Amoroso, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, Baby K, Benji & Fede, BigMama, BNKR44, Boomdabash, Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Elodie, Enrico Nigiotti, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Leo Gassmann, Michele Bravi, Mida, Noen, Olly, Petit, Planet Funk, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Sangiovanni, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolores, Tredici Pietro, Vale LP e Lil Jolie, Venerus, Millie Peyote.