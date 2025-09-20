Olbia 20 settembre 2025 – Un blitz congiunto dei Carabinieri di Tempio Pausania, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e del Corpo Forestale ha portato allo smantellamento di una vasta coltivazione illegale di cannabis tra i comuni di Luras e Luogosanto. Nell’operazione è stato arrestato un uomo e sequestrate ingenti quantità di marijuana e hashish.

L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ha permesso di individuare una coltivazione di oltre 1.200 piante di cannabis indica distribuite su più filari all’interno di un’area agricola di circa due ettari. L’impianto era protetto da un sofisticato sistema di recinzione elettrificata collegato a un dissuasore per animali e alimentato da una batteria. Due grandi cisterne da 5.000 litri ciascuna garantivano l’irrigazione costante grazie a un collegamento diretto con un pozzo e un impianto dedicato.

Nel corso della perquisizione degli immobili presenti nella proprietà, i militari hanno trovato un uomo all’interno di uno stazzo. Dopo aver rifiutato di aprire la porta e averla bloccata dall’interno, i Carabinieri sono stati costretti a forzare l’ingresso. All’interno sono stati rinvenuti fertilizzanti, attrezzi da giardinaggio, componenti elettrici e appunti manoscritti con istruzioni e annotazioni relative alla coltivazione.

Oltre all’arresto, è stato sequestrato oltre un chilogrammo di sostanze stupefacenti pronte per la distribuzione, suddivise tra marijuana in sacchi trasparenti e neri e hashish in pezzi e in polvere. All’esterno della proprietà è stata inoltre scoperta un’area adibita a essiccatoio.

L’operazione, sottolinea la Procura guidata da Gregorio Capasso, rappresenta un importante risultato nella lotta al traffico di droga e testimonia la costante attività di controllo sul territorio da parte delle forze dell’ordine.