Olbia 23 febbraio 2026 – Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’istituzione della figura del Garante per i diritti delle persone con disabilità. Il Gruppo PD ha votato a favore, rivendicando la scelta di non bloccare un passaggio ritenuto centrale per la comunità e di anteporre l’interesse delle persone più fragili alle logiche di schieramento.

Nel dibattito, il gruppo ha però evidenziato criticità sul meccanismo di nomina. La consigliera comunale Maddalena Corda, componente della commissione servizi sociali, ha richiamato la “totale mancanza di trasparenza nei criteri di nomina”, sottolineando che il regolamento lascerebbe ampia discrezionalità politica nella scelta del garante. Il PD sostiene che la figura debba essere individuata con criteri tecnici, competenza e indipendenza e annuncia attenzione sulla procedura di nomina per evitare “logiche spartitorie”.

Nella stessa seduta è stato sollevato anche il tema del collegamento ferroviario con l’aeroporto. Intervenendo sull’ordine dei lavori, il Gruppo PD ha chiesto al sindaco di riferire in aula sullo stato dell’opera, su eventuali ritardi e sui rischi legati alla scadenza dei fondi PNRR prevista per giugno 2026, oltre che sull’andamento dei rapporti con i soggetti attuatori.

Il gruppo ha inoltre proposto la convocazione in Consiglio comunale dei vertici di Rete Ferroviaria Italiana, con l’obiettivo di ottenere una relazione pubblica su tempi, criticità, coperture finanziarie e garanzie rispetto al cronoprogramma. L’intervento, secondo quanto riportato dal PD, ha già comportato espropri e incide su attività economiche del territorio: alcuni imprenditori avrebbero subito conseguenze concrete senza avere certezze su tempi di realizzazione, compensazioni definitive e completamento dell’opera.

Alle richieste, denuncia il gruppo, non sarebbe arrivata alcuna risposta: nessun aggiornamento, nessuna disponibilità a riferire in aula e nessun impegno ad accogliere la proposta di audizione. Il PD parla di una scelta politica e ribadisce che continuerà a chiedere trasparenza e confronto istituzionale su risorse pubbliche e scadenze considerate stringenti.

