Olbia 19 agosto 2025 – Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Angelo Cocciu, ribadisce la sua posizione sul futuro del Red Valley Festival e sollecita un impegno concreto da parte della Regione Sardegna per garantire la stabilità della manifestazione.

“Il Red Valley è di Olbia e ad Olbia deve restare” dichiara Cocciu, ricordando che il festival “non è solo un grande evento musicale, ma è anche una realtà che ha segnato profondamente la crescita culturale e turistica della mia città e dell’intera Sardegna”.

L’esponente di Forza Italia sottolinea il ruolo avuto dal sindaco Settimo Nizzi nella nascita del festival: “Non posso dimenticare che quando, quattro anni fa, il progetto fu presentato al sindaco Nizzi, egli ebbe subito la lucidità e l’intuito politico di comprendere la grandezza di quella proposta e di sostenerla senza esitazioni”.

Cocciu rivolge un ringraziamento agli organizzatori: “Un ringraziamento doveroso va a Luca Usai, a Sebastiano Pisciottu, a Maurizio ‘Salmo’ e a Vittorio Beccu, che sono i veri ideatori e organizzatori del Red Valley, la cui competenza e passione hanno consentito di portare in Sardegna grandi artisti internazionali e di registrare numeri da record, con 350 mila biglietti staccati in soli quattro anni”.

Il consigliere evidenzia i dati raggiunti dall’evento: “Un risultato che nessun altro evento musicale in Italia può vantare e che non può essere disperso per mancanza di coraggio o per calcoli opportunistici”.

Rivolgendosi alla Regione, Cocciu chiede un intervento concreto: “Oggi non basta più l’impegno del singolo, serve che la Regione Sardegna faccia la propria parte, attraverso l’assessore al Turismo, Franco Cuccureddu, che individui finalmente le risorse necessarie per garantire stabilità e futuro a una manifestazione che ha già dimostrato tutto il suo valore economico, sociale e culturale”.

Infine ribadisce: “Il Red Valley non è soltanto un festival, ma è un pezzo dell’identità di Olbia e della Sardegna, ed è nostro dovere difenderlo e sostenerlo”.