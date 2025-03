A partire da oggi, lunedì 10 marzo, e per l’intera settimana, la Polizia di Stato intensificherà i controlli sulle principali arterie italiane per verificare il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta.

Anche in Sardegna, gli agenti della Polizia Stradale saranno impegnati in verifiche mirate per assicurarsi che conducenti e passeggeri rispettino le norme sui sistemi di sicurezza, con particolare attenzione all’uso corretto dei seggiolini per bambini.

L’operazione rientra nella campagna “Seatbelt” promossa da RoadPol, alla quale aderiscono le Polizie Stradali dei Paesi membri dell’Unione Europea. L’obiettivo è ridurre il numero di incidenti e vittime sulle strade, in linea con il Piano d’Azione Europeo 2021-2030, attraverso attività di prevenzione, informazione e controllo.