★VIDEO★ Golfo Aranci 7 settembre 2025 – Il cielo si è acceso come un palcoscenico sospeso, tra suggestioni di fantascienza e immagini da sogno. Cinquecento droni hanno danzato nella notte di Golfo Aranci componendo uno spettacolo di luci dedicato alla pace.

“Grazie a un software estremamente sofisticato, i droni sono in grado di ricreare figure decise in simulazione e di posizionarsi, attraverso il gps, con precisione millimetrica in cielo, a comporre immagini dinamiche e coloratissime – spiega Andrea Scarpato, CEO di Pyroemotions -. Grazie a Golfo Aranci per essere stato l’unico Comune in Sardegna ad aver creduto nel nostro spettacolo”.

Complice la luna piena sullo sfondo, cuori, simboli universali e immagini hanno accompagnato un percorso visivo musicale che ha spaziato da Elvis alle atmosfere hippie. L’esclusivo spettacolo dei Pyro Light Drones, che sta facendo il giro del mondo, si è adattato anche a Golfo Aranci dove, tra le figure luminose, sono comparsi i Quattro Mori.

“Abbiamo deciso di puntare su uno spettacolo bellissimo e originale, che è arrivato per la prima volta in Sardegna – dichiara il vicesindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Langella -. Nel cielo è apparsa la scritta ‘Pompano Beach’, a suggellare il gemellaggio tra il nostro Comune e la località turistica vicino Miami. La gente ha risposto con entusiasmo e questa sera si replica con lo spettacolo dei fuochi d’artificio lanciati direttamente dai droni. Siamo contentissimi – prosegue Langella – perché è stata una grande stagione e non ci fermiamo di certo. Il 4 ottobre si svolgerà il Mondiale di nuoto”. Questa sera lo spettacolo dei Pyro Light Drones è in programma alle 22:00. Di seguito il video