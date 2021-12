★VIDEO★ La gloriosa società ciclistica Terranova festeggia i suoi primi 70 anni. E lo fa spalancando la sede nuova di zecca in via Nepal, nella zona industriale di Olbia. “Finalmente siamo a casa nostra”, ha detto il neo ‘presidente onorario’ Giovanni Usai che, attraverso amici di amici, ha chiamato Fabio Aru e Nanni Achenza, campioni dai grandi valori etici, prima ancora che sportivi, per condividere un messaggio di sano sport da trasmettere ai tanti ragazzini che fanno parte del vivaio ciclistico olbiese.

Nessuna società sportiva in città riesce ad essere cosi spalmata nel territorio gallurese come la Terranova. Per questo, alla festa di oggi, è accorsa gente da mezza Sardegna per rendere omaggio ai dirigenti e ai sostenitori del sodalizio olbiese. È questo uno dei valori aggiunti della società ciclistica che negli anni ha stretto rapporti con i fan delle due ruote presenti in tutta l’Isola e promuovendo lo sport come nessun’altra società ha mai fatto finora.

Alle festa dei primi 70 anni di questa mattina c’eravamo anche noi e abbiamo raccolto alcune testimonianze. Di seguito il video ►