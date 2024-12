Il ciclone Thor che ha imbiancato diversi centri della Sardegna non ha risparmiato la Gallura. Tempio Pausania, Calangianus, Luras e anche Aglientu si sono svegliati ieri, venerdì 20 gennaio, sotto una coltre di diversi centimetri, con un’atmosfera suggestiva che ha fatto scendere in strada molte persone.

Tantissimi i galluresi che oggi si sono riversati sul Limbara, dove la neve è caduta copiosa per tutta la giornata. Oltre 30 centimetri a Vallicciola, quasi mezzo metro alla chiesa della Madonna della Neve e a Punta Balistreri, a 1300 metri di quota.

La prima nevicata della stagione e la giornata prefestiva hanno creato non pochi disagi al traffico, sostenuto fin dall’imbocco della strada provinciale 51 sulla Tempio-Oschiri. Non tutte le auto erano dotate di catene o pneumatici invernali e questo ha causato problemi alla circolazione con diverse code in entrambi i sensi di marcia. Alcune autovetture sono state parcheggiate lungo la strada perché non riuscivano a proseguire mentre altre si sono intraversate richiedendo l’aiuto di mezzi specifici.

La gente ha potuto godere di uno scenario bellissimo. Chi ha organizzato trekking sulle ciaspole, chi si è lanciato con lo slittino, chi semplicemente ha scattato foto o video a conferma del fatto che la neve fa tornare tutti bambini.

Da metà pomeriggio ha ricominciato a nevicare abbondantemente in quota ma anche a Tempio Pausania e Calangianus. Secondo le previsioni le temperature continueranno a scendere nei prossimi giorni, con una nuova perturbazione artica in arrivo il prossimo weekend.

