OLBIA. Un incontro tra arte, pensiero critico e impegno civile. Martedì 2 aprile alle ore 18, nello spazio “L’8Donna – L’Arte di Essere Donna” all’interno del Centro Commerciale Terranova, Caterina Notte presenterà il suo nuovo libro La caduta dell’osservatore nella pratica della debolezza.

Seguirà una performance curata dall’artista e dedicata alla pace. Un evento che unisce parola e azione, riflessione e coinvolgimento diretto, trasformando la presentazione in un’esperienza immersiva.

L’opera affronta il tema della debolezza come forma di conoscenza e resistenza. Con un linguaggio filosofico e diretto, Notte propone un confronto tra osservatore e osservato, tra forza e vulnerabilità, rivelando come la “caduta” possa diventare un atto di consapevolezza.

Durante l’incontro, l’autrice dialogherà con Patrizia Desole, presidente del Centro Antiviolenza Prospettiva Donna, per approfondire i legami tra arte e liberazione.

A completare l’evento, una performance sociale che trasformerà i contenuti del libro in gesti, emozioni e interazioni con il pubblico.

Caterina Notte, nata nel 1973 in Molise e residente a Monaco di Baviera, ha iniziato il suo percorso artistico esplorando il corpo attraverso la tecnologia. Dal 2001 le sue opere sono state esposte in città come Roma, Milano, Shanghai, New York, Montreal e Santiago del Cile.

Nel 2005, dopo la partecipazione al Corso Superiore di arti visive della Fondazione Ratti con Alfredo Jaar, ha sviluppato un percorso etico e artistico fondato sulla responsabilità sociale. Tra le sue ricerche più note, la serie fotografica Predator, avviata nel 2010, che esplora l’identità femminile attraverso progetti partecipativi e performativi.

L’ingresso all’evento è gratuito. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: +39 389 825 2455.