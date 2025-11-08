Olbia 8 novembre 2025 – Riaprono le iscrizioni per partecipare a Casa Sanremo 2026, la vetrina musicale parallela al Festival della Canzone Italiana. Fino al prossimo 20 gennaio, il maestro Giovanni Budroni incontrerà nuovi artisti sardi — cantanti, cantautori, band e strumentisti — per selezionare chi si esibirà al teatro Palafiori di Sanremo tra il 24 e il 28 febbraio, a pochi passi dal Teatro Ariston.

Le audizioni, completamente gratuite, permetteranno di presentare brani editi o inediti, in lingua italiana, dialettale o straniera, dal vivo o su base mp3. Superata la selezione, gli artisti accederanno alla finale nazionale, dove si esibiranno con un solo brano e saranno poi intervistati dalle radio partner di “Casa Sanremo Live Box”. Le performance saranno pubblicate sui canali ufficiali e su oltre cinquanta piattaforme digitali, tra cui Spotify, AppleMusic e Tiktok.

L’organizzazione offrirà ai partecipanti l’accesso gratuito alle Masterclass di alta formazione artistica tenute da professionisti del settore, tra cui il maestro Ciro Barbato, direttore artistico di Casa Sanremo. Pianista e direttore d’orchestra, Barbato ha collaborato con artisti di fama internazionale come Dionne Warwick, Mario Biondi, Noa e Gigi D’Alessio.

“È una grande occasione di visibilità e una grande esperienza” dichiara il maestro Budroni che a febbraio salirà sul palco insieme al fratello Giantore con i Bud Brothers, gruppo che ha già raccolto successi nelle edizioni precedenti. Tra le novità annunciate, l’intenzione di portare gli eventi “Casa Sanremo” e “New York Canta” nelle piazze della Sardegna con un format dedicato ai giovani talenti.

Informazioni e iscrizioni: tel. 366 3885854 (Giovanni Budroni), mail giovannibudroni57@gmail.com