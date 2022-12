GOLFO ARANCI. Sarà un pomeriggio dedicato ai bambini quello di giovedì 8 dicembre in piazza Cossiga. A partire dalle 15:00 andrà in scena “Cartoonland”, lo show con musica, mascotte, principesse e fiabe, e con la super ospite e star dei bambini Lucilla. L’ingresso è gratuito.

“Cartoonland” è il format ideato dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu per aprire ufficialmente il periodo natalizio.

Lucilla, col supporto della fantasia dei più piccoli, incarna uno dei personaggi oggi più amati e seguiti dal pubblico infantile. Da vera e autentica reginetta della nota etichetta discografica Alman Kids, è canta: “Sono Lucilla e vengo dal Sole per far divertire tutti i bambini”.

Con il suo canale Youtube ha un seguito di quasi 18.000 followers su Facebook. I suoi video e le sue canzoni hanno un successo eccezionale: oltre 100 milioni di visualizzazioni in poco più di due anni. A bordo della sua astronave ogni tanto arriva sulla terra per far divertire, ballare e cantare chi assiste al suo spettacolo.

Laureata in scienze dell’Educazione, riunisce le grandi passioni che da sempre la accompagnano: il canto, la danza e l’amore per i bambini.

“Il Natale è per noi magia ed è anche un momento che riunisce la nostra comunità, oltre alle politiche turistiche stiamo portando avanti insieme all’Assessore Valeria Corso anche iniziative che coinvolgano le scuole e gli anziani” dichiara il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas.

A CartoonLand ci saranno gonfiabili, trenta mascotte Disney, le principesse, gli elfi, il truccabimbi e si aprirà l’Ufficio di Babbo Natale. Le fiabe lette dall’Albero parlante e ancora Masha e Orso. Una mega parata delle star Disney e tanta musica per ballare.

Alle ore 17:45 il grande concerto di Lucilla e, in chiusura di serata, Meet / Greet e la musica DJ Carton.

“Portare una star dei social, che ha oltre 2 milioni di visualizzazioni al giorno, è sicuramente una scelta coraggiosa ed è una novità unica per la Sardegna” commenta l’assessore al Turismo, Luigi Romano.