OLBIA. La cultura del carnevale sardo rivive attraverso il design. Mara Damiani, designer e illustratrice, espone alle Tenute Olbios, in via Loiri 83, a Olbia, “Carrasecare Design”. La mostra esplora il legame tra le antiche tradizioni e la creatività contemporanea.

L’evento principale si terrà giovedì 6 marzo, ore 17:30, con la presentazione dell’omonimo libro. “Leggo la Sardegna attraverso i miei occhi ma soprattutto il mio cuore: con passione, energia e uno sguardo attento sulla contemporaneità” dichiara Damiani, il cui percorso artistico è iniziato tra Firenze e Milano, fino all’esperienza ventennale come freelance per The Walt Disney Company IT.

Dopo anni di lavoro fuori dall’Isola, è tornata per riscoprire le radici della sua ispirazione: “Mi sono riappropriata della mia terra, da cui ho sempre da imparare”. L’esposizione, raccoglie opere che reinterpretano i simboli del carnevale sardo con uno stile grafico influenzato da Liberty, Art Déco e Astrattismo. Il libro “Carrasecare Design” approfondisce il significato rituale e culturale delle maschere tradizionali, mostrando come il design possa essere un linguaggio per valorizzare il patrimonio identitario dell’isola.

L’esposizione resterà aperta fino al 15 marzo. Parte delle opere sarà visitabile nello show-room The Green Life. “Nel lungo corso della storia, molti artisti hanno espresso il loro amore per la propria terra. La mia Sardegna porta con sé un carisma così potente che ti rimane dentro” sottolinea Mara Damiani.

Per partecipare all’evento del 6 marzo, organizzato da The Green Life, CNA Gallura e Special Occasion Services, è richiesta la prenotazione al numero 0789641003 oppure +393898252455.